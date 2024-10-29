Женева, Швейцария, 29 октября, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Запрет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обернётся разрушительными последствиями для палестинского народа. Об этом предупредил 29 октября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Сегодняшнее решение израильского парламента, запрещающее БАПОР заниматься спасением жизней и защитой здоровья миллионов палестинцев, будет иметь разрушительные последствия. Это недопустимо», — написал глава ВОЗ.

Гебрейесус указал, что БАПОР противоречит обязательствам и обязанностям Израиля. Упразднение деятельности агентства ООН угрожает жизням и здоровью всех, кто от него зависит.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил представитель БАПОР Джонатан Фаулер, тысячи сотрудников Ближневосточного агентства ООН подвергнутся опасности, если власти Израиля запретят деятельность указанной организации. Принятие в Израиле соответствующего закона будет иметь серьёзные гуманитарные последствия для людей, которым помогает агентство.

28 октября стало известно, что израильский парламент (Кнессет) одобрил законопроект, направленный на запрет работы БАПОР. Запрет распространяется на Израиль, сектор Газа, а также на территорию на Западном берегу реки Иордан, которую контролирует еврейское государство.

12 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что запрет работы БАПОР приведёт к катастрофическим последствиям, об этом также говорил генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.