Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Парламент Израиля (Кнессет) одобрил законопроект, направленный на запрет деятельности Ближневосточного агентства Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории страны. Об этом 28 октября сообщило издание The Times of Israel.

Кнессет

«Законодатели проголосовали за принятие законопроекта, направленного на серьёзное ограничение деятельности БАПОР», — говорится в сообщении.

Во втором и третьем чтениях за законопроект, запрещающий представительства БАПОР, деятельность и любое сотрудничество государственных органов с агентством, проголосовали 92 парламентария, 10 выступили против.

Уточняется, что запрет также распространяется на сектор Газа и подконтрольную Израилю территорию на Западном берегу реки Иордан.

Согласно утверждению израильской стороны, около 10% сотрудников БАПОР в секторе Газа якобы связаны с террористической деятельностью и палестинским движением ХАМАС. В частности, Израиль утверждал, что обнаружил в секторе Газа под штаб-квартирой БАПОР туннель военной разведки ХАМАС. Агентство ООН подобные обвинения отвергало.

Как передавало ИА Регнум, ранее о «катастрофических последствиях» в случае принятия Израилем законопроекта о запрете деятельности БАПОР предупреждал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС разделяет обеспокоенность генсека всемирной организации. По словам Борреля, запрет не позволит БАПОР обеспечивать защиту палестинских беженцев в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.