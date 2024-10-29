Нью-Йорк, США, 29 октября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Остановка работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) будет иметь самые негативные последствия. Об этом 29 октября заявил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

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«Сегодня же оно (БАПОР. — Прим. ИА Регнум) оказалось на грани полного расформирования ввиду принятия вчера Кнессетом законов о запрете на его работу и снятии всех иммунитетов с его сотрудников», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, на котором обсуждался палестинский вопрос.

Он добавил, что остановка работы БАПОР будет иметь самые негативные последствия как для всего Ближневосточного региона, так и для самой системы в целом.

Небензя подчеркнул, что это серьёзный прецедент, подрывающий основу международного многостороннего сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября израильский парламент одобрил законопроект, направленный на запрет работы БАПОР. Этот запрет распространяется на Израиль, сектор Газа, а также на территорию на Западном берегу реки Иордан, которую контролирует еврейское государство.

Представитель БАПОР Джонатан Фаулер заявил, что тысячи сотрудников Ближневосточного агентства ООН подвергнутся опасности, если власти Израиля запретят деятельность организации. Принятие в Израиле соответствующего закона будет иметь серьёзные гуманитарные последствия для людей, которым помогает агентство, отметил он.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что запрет БАПОР обернётся разрушительными последствиями для палестинского народа.