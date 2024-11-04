Лондон, 4 ноября, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине закончится только при достижении Россией всех поставленных целей, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в опубликованном 4 ноября интервью «Би-би-си».

Mid.ru Андрей Келин

«Я не думаю, что будет компромисс. Это будет явный конец игры. Украина будет внеблоковой, неядерной страной с нормальными отношениями со своими соседями. Она не получит членство в НАТО, будет демилитаризована и наконец отменит все расистские законы, которые приняла за все эти годы», — сказал Келин.

Вместе с этим дипломат подчеркнул, что Донецкая и Луганская Народные Республики, как и Запорожская и Херсонская области, останутся в составе России.

Кроме того, Келин указал на невозможность изолировать Россию на международной арене, приведя в пример прошедший в октябре саммит межгосударственного объединения БРИКС в Казани.

«Вы могли видеть 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС. Это очень интересное мероприятие. Так что никто не пытается изолировать нас дипломатически, за исключением, конечно, Великобритании, которая так поступает», — отметил посол.

В сентябре Келин отмечал, что киевский режим может продолжать своё существование только в условиях продолжения конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Одна из них — денацификация, то есть запрет неонацистских движений. Глава государства отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале заявил, что специальная военная операция будет проводиться до достижения всех её целей, все поставленные задачи будут достигнуты. Позднее он в очередной раз указал на важность выполнения всех целей СВО.

В ходе пресс-конференции после окончания саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договорённостей по Украине, которые исходят из реалий на земле. Говорить о том, насколько велики шансы на мирное урегулирование, нецелесообразно, поскольку Киев уже много раз отказывался от переговоров, подчёркивал президент.