Москва, 14 февраля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Специальная военная операция России будет проводиться до достижения всех её целей, заявил 14 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция будет продолжена до того момента, как все поставленные задачи будут достигнуты», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 февраля Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы через посредников предлагала США заморозить конфликт на Украине.

Днём ранее агентство Reuters сообщило, что США якобы отвергли предложение России о прекращении огня на Украине. Позднее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не вёл переговоров с Москвой относительно прекращения конфликта на Украине и не будет этого делать.

Россия остаётся открытой к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине при учёте своих интересов, но в настоящее время, с учётом позиции Запада, вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается, заявил 14 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее отметил, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Путин заявил, что одна из целей спецоперации на Украине — денацификация, то есть запрет неонацистских движений. Глава государства напомнил, что этот вопрос обсуждали в том числе на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года, но их прекратили из-за решения украинской стороны. Путин отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

В Кремле и МИД ранее отмечали, что Россия готова к переговорам по Украине при условии выполнения требований, поставленных перед началом спецоперации, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России.