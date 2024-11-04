Вашингтон, 4 ноября, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Иран в рамках возможного ответного удара на израильскую атаку 26 октября может задействовать регулярную армию и более мощные ракетные вооружения. Об этом 3 ноября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«На фоне предупреждений США о возможном ответном ударе по Израилю Иран посылает дерзкий дипломатический сигнал: он планирует комплексный ответ с использованием ещё более мощных боеголовок и другого вооружения», — говорится в материале.

При этом отмечается, что недавняя атака со стороны Израиля, несмотря на отсутствие полной информации о последствиях удара, так или иначе нанесла ущерб иранскому оборонно-промышленному комплексу, из-за чего сократились возможности Ирана отвечать на предполагаемые израильские атаки в обозримом будущем.

По информации источника власти Ирана не намерены ограничивать предполагаемый ответ, несмотря на то что ранее Тегеран задействовал исключительно ракеты и беспилотные летательные аппараты. В данном случае речь идёт о возможном использовании регулярной армии.

Утверждается, что привлечение иранских вооружённых сил не обязательно означает прямое задействование войск, но предполагает поддержку Корпуса стражей исламской Революции (КСИР) Ирана с их стороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что возможная атака Ирана по израильской территории может быть осуществлена с территории Ирака с задействованием множества баллистических ракет и БПЛА. Также утверждалось, что Тегеран планирует нанести ответный удар до президентских выборов в Соединённых Штатах Америки.

26 октября военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты на территории Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Израиль задействовал свыше 100 самолётов, включая стелс-истребители F-35, и нанёс удары по объектам иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотников и базы запуска баллистических ракет.

Иранские власти назвали действия ЦАХАЛ агрессией, а президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны ответить на израильскую атаку.

Российская сторона призвала стороны конфликта к сдержанности. Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Израилю и Ирану необходимо найти выход из спирали неконтролируемой эскалации.