Вашингтон, 3 ноября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Заключительный опрос телеканала NBC News, опубликованный 3 ноября, показал, что кандидатов в президенты США Дональда Трампа от Республиканской партии и Камалу Харрис от Демократической поддерживают по 49% избирателей, остальные ещё не определились. При этом многие указывают на сильную поляризацию в стране.

(сс) Mark Warner

«Независимо от того, кто победит в президентской гонке, 60% избирателей считают, что страна останется разделённой», — говорится в публикации.

В проведении опроса участвовали социологи от демократов и республиканцев. Эксперты указали на то, что опросы показывают незначительные изменения настроений среди электората, несмотря на «бешеную активность кампании» и миллиарды долларов, потраченные на рекламу.

В октябре, согласно опросам телеканала, за каждого кандидата было по 48%. В сентябре соотношение между Харрис и Трампом было 49% к 44%, в июле — 43% к 45%.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США пройдут 5 ноября. По данным федеральной избирательной комиссии на середину октября, на кампанию Харрис собрали почти $1 млрд, для рекламы Трампа — $400 млн. Они израсходовали почти все полученные средства.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 ноября заявил, что результаты выборов президента США не отразятся на России существенным образом. И республиканцы, и демократы согласны между собой в стремлении поражению России, отметил он.