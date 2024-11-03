Москва, 4 ноября, 2024, 01:12 — ИА Регнум. В Москве на шоссе Энтузиастов ликвидировали возгорание в цеху по производству масел. Площадь возгорания составила 150 кв. м., сообщила 4 ноября пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«По словам администрации, людей в здании нет. Предварительно, площадь пожара 150 квадратов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что к ликвидации возгорания были привлечены 46 специалистов и 13 единиц спецтехники. В настоящее время пожар полностью потушен.

В МЧС уточнили, что горело оборудование и личные вещи в двухэтажном производственно-складском здании.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября в подмосковном Подольске загорелось производственное здание на площади 1,4 тыс. кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. К ликвидации возгорания привлекли 45 сотрудников и 15 единиц техники.

За день до этого, 29 октября, пожар вспыхнул на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном. Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. Наблюдалось сильное задымление. Затем огонь перекинулся на соседнее здание.