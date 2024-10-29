Долгопрудный, Московская область, 29 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. В подмосковном Долгопрудном 29 октября загорелся склад с удобрениями на площади 1200 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

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«С пламенем борются более 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время спасатели смогли локализовать возгорание на площади 1300 кв. м. В ходе тушения пожара огонь перекинулся на соседнее здание.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября в Москве на строительной площадке на Волоколамском шоссе загорелись 12 подсобных помещений. Площадь пожара достигала 200 кв. м. Спасатели смогли полностью ликвидировать возгорание только на следующий день. Информации о пострадавших не было.

Также 28 октября в Воронеже начался пожар на рынке. Огонь охватил 1300 кв. м. Спасатели справились с возгоранием в тот же день, данные о пострадавших не поступали.