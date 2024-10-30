Подольск, Московская область, 30 октября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Производственное здание загорелось на площади 1,4 тыс. кв. м в подмосковном Подольске. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Подольске сотрудники МЧС тушат здание по производству пластиковых окон. На улице Станционной огонь охватил помещение и кровлю на 1,4 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте работают 45 сотрудников и 15 единиц техники.

Как писало ИА Регнум, 29 октября пожар вспыхнул на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном. Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. Наблюдалось сильное задымление. Затем огонь перекинулся на соседнее здание.

Пожарные локализовали огонь на площади 1,3 тыс. кв. м, а затем ликвидировали открытое горение. Позже в МЧС сообщили, что при разборе завалов было обнаружено тело мужчины.