Киев, 4 ноября, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Несколько взрывов прозвучали в Харькове и Сумах. Об этом 3 ноября сообщило украинские издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Кроме того, по данным других украинских СМИ, взрывы прозвучали в подконтрольных киевскому режиму Запорожье и Херсоне.

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, перед этим воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

Министерство обороны России на данный момент не сообщало об ударах по объектам в данных городах. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и объектам, использующихся в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября украинское СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова. Издание «Общественное» сообщило, что в ряде районов Харькова пропал свет.

Вечером накануне, 2 ноября, мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в пригороде украинской столицы в Вышгородском районе. Взрывы прогремели на фоне включенных сирен воздушной тревоги.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.

1 ноября Минобороны сообщило, что российские военные в период с 26 октября по 1 ноября нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, и инфраструктура военных аэродромов.