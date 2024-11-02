Киев, 3 ноября, 2024, 00:17 — ИА Регнум. В пригороде Киева вечером 2 ноября прогремели взрывы. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным Кличко, взрывы прозвучали в Вышгородском районе украинской столицы. По его словам, в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным оналайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, перед взрывами в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны России на данный момент не сообщало об ударах по Киеву и Киевской области.

Как передавало ИА Регнум, утром 2 ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что после прозвучавших взрывов в Киеве отключили свет.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев привёл информацию жителей Киева и Киевской области, согласно которой российские военные нанесли удары по объектам украинской армии в Киеве, Вышгороде и Борисполе.

По данным подполья, удары были нанесены по месту хранения техники ВСУ и пункту временной дислокации наёмников. По свидетельствам очевидцев, утром в Киеве прогремело пять взрывов. В Борисполе был слышен взрыв в районе аэродрома украинской армии.

Минобороны РФ не комментировало данные сообщения.