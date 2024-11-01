Москва, 1 ноября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. ВС России нанесли высокоточный удар по центру управления беспилотными системами Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 1 ноября сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости/ Евгений Биятов

Также были поражены цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.

Средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 26 реактивных снарядов HIMARS, девять французских управляемых авиационных бомб Hammer, зенитную управляемую ракету С-200, а также 815 беспилотников самолётного типа.

В оборонном ведомстве добавили, что в течение недели в плен были взяты 54 украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в ходе двух ударов, нанесённых ВКС России по центру управления дронами Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве, погибли девять военных, 17 бойцов пострадали.

Атаку он назвал ответом на прилёт украинского беспилотника в здание на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе днём ранее.

1 ноября Минобороны проинформировало, что за неделю российские военные нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине. Были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, используемая ВСУ для переброски западного вооружения и техники.