Харьков, Украина, 3 ноября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. В пригороде Харькова прогремели взрывы, сообщило 3 ноября украинское издание «Новости Live».

Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Харьковской области действует режим воздушной тревоги.

Издание «Общественное» сообщило, что в ряде районов Харькова пропал свет.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, власти Харькова 1 ноября сообщили о взрыве в городе в районе 16:15 мск после ракетного удара. В результате погибли полковник полиции и ещё 26 сотрудников МВД Украины.

Вечером накануне, 2 ноября, мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в пригороде украинской столицы в Вышгородском районе. Взрывы прогремели на фоне включенных сирен воздушной тревоги.

Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что вечером 2 ноября взрывы прогремели также в пригороде Днепропетровска в районе аэропорта «Днепр» и прилегающего района «Авиаторское».