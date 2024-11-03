Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Харьков, Украина, 3 ноября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. В пригороде Харькова прогремели взрывы, сообщило 3 ноября украинское издание «Новости Live».
В Харьковской области действует режим воздушной тревоги.
Издание «Общественное» сообщило, что в ряде районов Харькова пропал свет.
Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Харьковской области.
Как сообщало ИА Регнум, власти Харькова 1 ноября сообщили о взрыве в городе в районе 16:15 мск после ракетного удара. В результате погибли полковник полиции и ещё 26 сотрудников МВД Украины.
Вечером накануне, 2 ноября, мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в пригороде украинской столицы в Вышгородском районе. Взрывы прогремели на фоне включенных сирен воздушной тревоги.
Сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что вечером 2 ноября взрывы прогремели также в пригороде Днепропетровска в районе аэропорта «Днепр» и прилегающего района «Авиаторское».