Белгород, 3 ноября, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 3 ноября уничтожили над территорией Белгородской области один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Mil.ru

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что вражеский беспилотник уничтожен дежурными средствами ПВО в Белгородской области около 20:50 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, ранее в течение дня Минобороны сообщало об уничтожении одного украинского в небе над Орловской областью. Попытку киевского режима совершить террористическую атаку российские военные пресекли около 15:30 по местному времени (совпадает с мск).

В ночь на 3 ноября силы ПВО обнаружили и уничтожили над территорией трёх регионов в общей сложности 19 украинских БПЛА. 16 вражеских дронов уничтожено в небе над Ростовской областью, два — над территорией Белгородской области и один — в Волгоградской области.