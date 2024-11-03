Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи обнаружили и уничтожили над территорией трёх регионов 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российская система ПВО

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено 19 украинских БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале оборонного ведомства.

Уточняется, что 16 вражеских дронов уничтожено в небе над Ростовской областью, два — над территорией Белгородской области и один — в Волгоградской области.

Как передавало ИА Регнум, о 16 БПЛА, сбитых в небе над Ростовской областью, также сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, беспилотники обезврежены в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. По предварительным данным, в ходе отражения массированной воздушной атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В течение суток 2 ноября силами ПВО над территорией России уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По данным Министерства обороны, девять БПЛА обезврежено в Курской области, восемь — в Брянской области, пять — в Белгородской области, три — в Орловской области и по одному в Ростовской и Нижегородской областях и над территорией Республики Крым.