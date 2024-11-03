Москва, 3 ноября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Вишневое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны России

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Вишневое», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные отразили 10 контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) и нанесли удары по личному составу и военной технике противника у Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки в ДНР.

За сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 500 военных, танк, британский бронетранспортёр Spartan и американский бронетранспортёр М113, боевые бронированные машины «Казак» и MaxxPrо, четыре пикапа, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30, американское орудие М119.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября Вооружённые силы России освободили населённый пункт Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), 1 ноября — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтёрское, 31 октября — Ясную Поляну, 30 октября — село Кругляковка в Харьковской области, а 29 октября — город Селидово.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин 2 ноября заявил, что в зоне проведения специальной военной операции произошёл перелом. Он отметил, что Вооружённые силы РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях, идёт активное выдавливание противника.

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинской армии обрушился под натиском российских военных. По его словам, это произошло на фоне усталости личного состава и нехватки резервов у ВСУ.