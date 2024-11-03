Санкт-Петербург, 3 ноября, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 19 декабря Илью Первашова, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи. Об этом 3 ноября сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Вести Детально Арест

«Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Первашова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 281 УК РФ (Диверсия. — Прим. ред.)», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Согласно версии следствия, подозреваемый 19 октября разместил взрывные устройства на трёх опорах линии электропередачи на территории Выборгского района Санкт-Петербурга и затем подорвал их.

Фигуранта задержали 2 ноября. Свою вину он отрицает. Отмечается, что при задержании подозреваемый пытался скрыться и оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Новость дополняется