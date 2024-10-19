Санкт-Петербург, 19 октября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Порядка 300 жилых домов в Санкт-Петербурге 19 октября остались без электроэнергии, сообщили местные жители.

РИА Новости/Кирилл Брага

Свет пропал в Приморском районе города. Отключение коснулось домов на улицах Парашютной, Планерной, Маршала Новикова, на Комендантском проспекте и проспекте Авиаконструкторов. Также обесточенным оказался крупный жилищный комплекс «Юбилейный квартал».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923857" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Санкт-Петербурге около 300 домов остались без электричества

Жители района рассказали, что утром перед отключением света слышали три хлопка, после которых пропал свет. Кроме того, проблемы с электроэнергией возникли в Выборгском районе.

В компании «Россети Ленэнерго» пообещали, что к пяти вечера электроснабжение будет восстановлено.

«Практически полностью восстановлена работа светофоров. Ситуация не оказала серьёзного влияния на дорожную обстановку», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались жители Владивостока и пригорода. Позже проблема, вознакшая на Приморской ГРЭС, была решена.

В конце месяца в Бердске в Новосибирской области пропал свет в ряде районов из-за повреждения опоры линии электропередачи. Как сообщил глава города Роман Бурдин, в ЛЭП в Бердском заливе врезалась яхта.