Кишинёв, 3 ноября, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Явка во втором туре президентских выборов в Молдавии превысила итоговые показатели явки в первом туре, следует из данным Центризбиркома республики.

Vadim Ghirda

По состоянию на 19:00 (20:00 мск) явка избирателей во втором туре составляет 52,29%. При этом в первом туре этот показатель был 51,67%.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября в 7:00 (8:00 мск) в Молдавии открылись избирательные участки. Когда явка преодолела порог в 20%, Центризбирком объявил выборы состоявшимися.

Глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил в Кишинёве заявил, что на избирательных участках зафиксировано 141 происшествие. Наблюдатели отметили нарушения, касающиеся тайны голосования, наличие предвыборной агитации, отсутствие пломб на урнах.

В день голосования доступ жителей Приднестровья к избирательным участкам в Молдавии был затруднен из-за блокирования полицией моста через Днестр у городов Рыбница и Резина. Движение было прекращено на основании того, что на мосту находился человек с подозрительной коробкой в руках. Позднее оно было восстановлено.

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков заявил, что молдавские власти искусственно блокируют доступ на избирательные участки для приднестровцев.