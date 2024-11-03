Тирасполь, 3 ноября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Доступ жителей Приднестровья к избирательным участкам в Молдавии затруднен из-за блокирования полицией моста через Днестр у городов Рыбница и Резина. Об этом 3 ноября сообщил Генеральный комиссариат полиции.

РИА Новости / Родион Прока

«Движение прекращено на основании того, что на мосту находится человек с подозрительной коробкой в руках. Он отказывается показать содержимое и не сотрудничает с полицией», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители охраняют периметр и выясняют все обстоятельства произошедшего. Ограничения снимут, как только убедятся в безопасности граждан.

Как передавало ИА Регнум, в Молдавии на выборах президента во втором туре, который проходит в воскресенье, 3 ноября, явка превысила 33%. Поскольку этот показатель оказался выше минимального барьера в 20%, ЦИК признал голосование состоявшимся.

Глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил отметил, что на выборах в Молдавии зафиксировано 141 происшествие. Подтверждённых случаев оказалось 109. По словам Панфила, 51 случай связан с техническими проблемами при регистрации избирателей, ещё 25 касаются повреждения и взлома урн для голосования или отсутствия пломб на них.