Вашингтон, 3 ноября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Кампания по избранию кандидата от демократов Камалы Харрис на пост президента США собрала почти миллиард долларов, ее политический оппонент от республиканцев Дональд Трамп собрал немногим меньше 400 миллионов.

Сергей Корсун ИА Регнум

По данным федеральной избирательной комиссии на середину октября, практически все собранные средства кандидатами потрачены: у Харрис осталось 118 миллионов долларов, у Трампа — 36,2 миллиона. В общей сумме кандидаты в президенты потратили более 1,2 миллиарда долларов. Данные приводит «РИА Новости» из открытых источников и подсчётов американских СМИ на основании статистики федеральной избирательной комиссии.

Харрис стала рекордсменкой по скорости сбора средств: ей удалось за три месяца аккумулировать более 1 миллиарда долларов. В финале по сборам Харрис обходила своего соперника Трампа почти в пять раз, у неё в начале октября «набежало» 97,2 миллиона долларов против 16,2 миллиона у республиканцев.

Трамп заручился поддержкой миллиардера Тимоти Меллона, выделившего 150 млн долларов, и 120 млн внёс в общую копилку предприниматель Илон Маск. Всего Трампу оказали поддержку около 50 миллиардеров. В то же время Харрис поддержали финансово 76 миллиардеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 75 миллионов граждан США проголосовали досрочно на выборах главы государства.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представит вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую партию — экс-президент Дональд Трамп.