Тирасполь, 3 ноября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Движение по мосту через Днестр из Рыбницы в Резину, с помощью которого избиратели из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) добираются до участков для голосования, восстановлено. Об этом сообщил в воскресенье, 3 ноября, телеканал TV8.

Diego Herrera/Global Look Press

«Движение по мосту через Днестр Рыбница — Резина возобновлено. Тревога о бомбе была ложной», — передаёт корреспондент телеканала с места событий.

В Приднестровье ранее заявляли, что власти Молдавии искусственно блокируют избирателям из непризнанной республики доступ на участки.

Как ранее передавало ИА Регнум, 3 ноября Генеральный комиссариат полиции Молдавии сообщил, что доступ жителей Приднестровья к избирательным участкам затруднён из-за блокирования полицией моста через Днестр. Отмечалось, что движение прекращено по причине того, что на мосту находится человек с подозрительной коробкой в руках, который отказывается показать содержимое.

В Молдавии на выборах президента во втором туре, который проходит 3 ноября, явка превысила 43%. Поскольку этот показатель превысил минимальный барьер в 20%, ЦИК признал голосование состоявшимся.

Глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил отметил, что на выборах зафиксировано 141 происшествие. Подтверждённых случаев оказалось 109. По его словам, 51 случай связан с техническими проблемами при регистрации избирателей, ещё 25 касаются повреждения и взлома урн для голосования или отсутствия пломб на них.