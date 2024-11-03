Москва, 3 ноября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности киевского режима к мирному урегулированию конфликта с Россией ничем не подкреплено и ничем не отличается от множества уже имевших место заявлений. Такое мнение выразил 3 ноября сенатор РФ Сергей Перминов.

Christinne Muschi/Global Look Press Андрей Ермак

«Мнение главы офиса руководителя соседнего государства следует рассматривать как попытку демонстрации третьим странам «готовности к некоему процессу возможного урегулирования на каких-то условиях». Таких заявлений было много. Важны практические шаги, а не публичные декларации», — заявил Перминов в беседе с «РИА Новости».

Сенатор напомнил, что президент России Владимир Путин чётко обозначил условия завершения конфликта. Все другие предложения, отметил Перминов, обречены на неуспех.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 ноября Ермак заявил, что Киев готов к конструктивному диалогу с учётом интересов других сторон. При этом, по его словам, Украина настаивает на «безоговорочном выводе» подразделений Вооружённых сил России с её территории для завершения боевых действий.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что данное условие никогда не будет выполнено. Депутат отметил, что как минимум четыре области, которые Ермак считает украинскими, провели референдум и вошли в состав Российской Федерации.

20 октября посол Украины в Великобритании и экс-главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный допустил, что Киев отдаст России территории ради достижения мира. По его словам, для страны в вопросах урегулирования конфликта с Россией более важны гарантии безопасности.

В том же месяце министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает поддерживать тупую «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. «Шизофренический «план победы» и формулы украинского политика о членстве в НАТО и Евросоюзе не способствуют установлению мира, добавил дипломат.

Владимир Путин в июне назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.