Лондон, 20 октября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Для Украины в вопросах урегулирования конфликта с Россией более важны гарантии безопасности, чем возвращение потерянных территорий. Об этом 20 октября сообщила газета The Telegraph со ссылкой на посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

РИА Новости/Дмитрий Макеев

Такое мнение экс-главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) высказал в беседе с журналистами после выступления в одном из аналитических центров.

«Я не упомянул территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме. Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, может ли он представить себе победу Украины без возвращения всех утраченных территорий.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в ноябре 2022 года обнародовал так называемую «формулу мира» из десяти пунктов. Одно из требований Киева — восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями). Однако после двух лет непрекращающегося конфликта киевский режим начал рассматривать сценарии, при которых ему придётся пересмотреть свою принципиальную позицию по возврату территорий, воссоединившихся с Россией.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.

16 октября Зеленский представил Раде свой «план победы». Его первым пунктом является приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, пятым — использование украинских формирований для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта на Украине.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что этот «план победы» оторван от реальности. Он уточнил, что пункты документа являются отражением желаний киевского режима, но представляют собой только «пустые слова». Новый генсек НАТО Марк Рютте отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке всех пунктов «плана победы» главы киевского режима. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс обсудит отдельные аспекты этого документа.