Москва, 3 ноября, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ о присуждении премии 2024 года за вклад в укрепление единства российской нации трём российским деятелям.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Премия присуждена гендиректору автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталье Виртуозовой, замдиректора по выставочной деятельности АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Павлу Дорошенко и замначальника управления президента по общественным проектам Алексею Жаричу.

Решение о присуждении премии было принято после рассмотрения предложения Совета при президенте по межнациональным отношениям.

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