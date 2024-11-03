Москва, 3 ноября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. В случае победы на американских президентских выборах действующего вице-президента США и кандидата от демократов Камалы Харрис фактически править в этой стране будут её окружение и семейство экс-главы Белого дома Барака Обамы. Такое мнение 3 ноября высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Andi Rice/Global Look Press Камала Харрис

«Камала глупа, неопытна, управляема и будет бояться всех вокруг. Править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обама», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению зампреда Совбеза, на грядущих американских выборах будет иметь значение только количество денег, который новый глава Белого дома сможет выбить под чужой и далёкий вооружённый конфликт, которые будут потрачены на военно-промышленный комплекс США и расхищение их киевским режимом.

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