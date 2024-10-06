Вашингтон, 6 октября, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Барак Обама присоединится к предвыборной кампании кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Об этом 5 октября сообщил канал ABC News со ссылкой на источник в штабе Харрис.

U.S. Air Force Барак Обама

Уточняется, что экс-президент США присоединится к предвыборным мероприятиям уже на следующей неделе, 10 октября. Выступления Обамы запланированы в так называемых колеблющихся штатах, и первым из них станет штат Пенсильвания. Ожидается, что бывший американский лидер будет агитировать голосовать за Харрис всё оставшееся до выборов время.

Как указал старший советник Обамы Эрик Шульц, экс-президент «делает всё для победы Харрис». Отмечается, что бывший американский лидер до сих пор пользуется большим авторитетом и влиянием среди демократов. При этом с Харрис Обама знаком уже около 20 лет и поддержал её выдвижение в качестве кандидата на пост главы государства от демократов после неудачных дебатов действующего главы Белого дома Джозефа Байдена с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, конкурентом Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент Камала Харрис.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сводный брат бывшего президента США Барака Обамы Малик Обама считает, что тот всё ещё принимает участие в управлении государством и будет играть в этом важную роль, если на предстоящих американских президентских выборах победит Камала Харрис.

14 августа американское издание Politico написало, что Байден обиделся на Обаму и спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси из-за отсутствия поддержки в предвыборной гонке.

Американский журналист Сеймур Херш 27 июля заявил, что Обама с одобрения соратников по Демократической партии угрожал действующему президенту страны отстранением от власти. По его словам, экс-глава Белого дома таким образом требовал от Байдена после дебатов с Трампом добровольно отказаться от участия в предвыборной гонке.