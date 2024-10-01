Вашингтон, 1 октября, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Сводный брат бывшего президента США Барака Обамы Малик Обама считает, что тот всё ещё принимает участие в управлении государством и будет играть в этом важную роль, если на предстоящих американских президентских выборах победит вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис. Его слова 30 сентября процитировала газета The New York Post.

J. Scott Applewhite/AP/TASS Бывший президент США Барак Обама

«Он по-прежнему управляет Демократической партией и по-прежнему управляет страной за закрытыми дверями. Он будет обладать чрезвычайно большим влиянием, если они [демократы] победят», — сказал сводный брат экс-главы Белого дома.

По мнению Малика Обамы, бывший американский лидер принимал участие в выходе из предвыборной гонки действующего президента США Джо Байдена и каждый день общается с Харрис.

Как отмечается в материале, брат Барака Обамы с 2016 года поддерживает экс-президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа, за которого собирается вновь голосовать в ноябре.

«Мне стало ясно, что демократы — это просто лицемеры. Они не выполняют своих обещаний. Но Трамп был решительный, говорил правду и ничего не боялся», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа американское издание Politico написало, что Байден обиделся на Обаму и спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси из-за отсутствия поддержки в предвыборной гонке. Отмечалось, что Обама не сказал ему прямо о своих опасениях по поводу его кандидатуры после неудачных дебатов с Трампом.

Американский журналист Сеймур Херш 27 июля заявил, что Обама с одобрения соратников по Демократической партии угрожал действующему президенту страны отстранением от власти. По его словам, экс-глава Белого дома таким образом требовал от Байдена после дебатов с Трампом добровольно отказаться от участия в предвыборной гонке.

Телеканал NBC News 25 июля сообщил, что Харрис и Обама активно общаются с момента объявления последней о планах избираться на пост президента США.