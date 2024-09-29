Луганск, 29 сентября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. В Луганске в результате падения обломков беспилотника повреждены четыре дома. Об этом 29 сентября сообщили в силовых структурах республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ночью российские средства ПВО сбили над Луганском украинский беспилотник самолётного типа, начинённый кассетным боезарядом. Дрон упал на улице Челюскинцев около 01:11 мск.

«В результате падения обломков повреждены четыре дома в частном секторе: фасады и остекление», — рассказали ТАСС в силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что мирные жители не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября в результате детонации беспилотника украинских формирований в Луганской Народной Республике погиб сотрудник противопожарной службы. Ещё двух пожарных доставили с осколочными ранениями в больницу.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал о гибели трёх мирных жителей 20 сентября при атаках дронов ВСУ. Он уточнил, что пострадали ещё 15 человек, включая трёх подростков.