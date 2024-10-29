Луганск, 30 октября, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Из района Луганска, подвергшегося ракетной атаке Вооружённых сил Украины, эвакуированы 89 человек, в том числе семь детей. Об этом 29 октября сообщила врио главы города Яна Пащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганск

«Луганчане, живущие в районе, пострадавшем сегодня от атаки ВСУ, временно эвакуированы. Всего в безопасные районы перевезены 89 человек, включая семь детей», — говорится в сообщении, опубликованном в её Telegram-канале.

Она добавила, что эвакуированные размещены в ПВР или находятся у родственников.

По её словам, инженерно-сапёрные подразделения обследуют ближайшие к эпицентру атаки жилые здания и социальные объекты, после чего на место допустят аварийные бригады и будет представлена оценка нанесённого ущерба.

Обнаруженные фрагменты ракет эвакуируют и подорвут в безопасном для жителей месте.

Как передавало ИА Регнум, утром 29 октября украинские войска попытались атаковать Луганск ракетами неустановленного типа. Силы противовоздушной обороны отразили атаку, но части ракет сдетонировали в промышленном районе города. В районе парка Горького в Каменнобродском районе Луганска перекрыли движение.

Позднее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что власти приняли решение об эвакуации населения, проживающего вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе.