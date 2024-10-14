Лисичанск, ЛНР, 14 октября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Два человека погибли и один получил ранения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в городской администрации.

Telegram/Администрация Лисичанска

«В субботу, 12 октября, ВСУ ударили дроном-камикадзе по мирным гражданам в Лисичанске. При помощи дрона-камикадзе был атакован гражданский автомобиль с двумя пассажирами», — указано в Telegram-канале администрации.

Водитель и пожилая женщина скончались на месте. Вторая пенсионерка была доставлена в больницу. Ей оказывается вся необходимая медпомощь.

Как сообщало ИА Регнум 14 октября, в Стаханове в ЛНР у подростка в руках взорвалась подобранная на лавочке заминированная игрушечная жёлтая утка. В результате взрыва мальчик получил осколочное ранение левого глазного яблока, ссадины мягких тканей лица и осколочное ранение нижней трети левого предплечья.

5 октября в Горловке Донецкой Народной Республики украинский беспилотник нанёс удар по автобусу с пассажирами. Водитель и ещё пять пассажиров получили ранения. Позднее количество пострадавших возросло до девяти.