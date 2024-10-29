Луганск, 29 октября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. В Каменнобродском районе Луганска началась эвакуация после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город. Об этом 29 октября сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

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«В связи с сегодняшней попыткой ВСУ атаковать Луганск принято решение о временной эвакуации населения, проживающего вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе», — написал он в Telegram-канале.

По словам главы республики, не исключён повторный удар украинской армии с целью нанести максимальный ущерб инфраструктуре.

Он отметил, что на место инцидента направилась временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко. Была сформирована комиссия по оценке ущерба, нанесённого жилым домам и соцобъектам. В ближайшее время начнётся обследования зданий, получивших повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября украинская армия попыталась обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Силы противовоздушной обороны отразили атаку. Часть снарядов сдетонировали в промышленном районе города.

4 августа ВСУ выпустили в сторону Луганска 12 ракет западного производства. Восемь из них, предположительно, были американскими ATACMS и четыре — британскими Storm Shadow. Силы ПВО сбили четыре ракеты на подлёте к Луганску. После падения обломков вспыхнула сухая трава. Удары пришлись по складам с топливом и по частному сектору.