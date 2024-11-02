Москва, 3 ноября, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Западные страны, учитывая их позицию по конфликту на Украине, необходимо выводить на чистую воду. Об этом 2 ноября заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Нацистский режим в Киеве грубейшим образом нарушает ключевые принципы Устава (ООН. — Прим. ред.), а Запад хвалит его и говорит, что они защищают «европейские ценности». Их надо выводить на чистую воду», — указал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Запад, претендующий на собственную безупречность в вопросе защиты прав человека, игнорирует этот вопрос в контексте украинского конфликта.

Лавров напомнил, что на Украине в течение последних десяти лет принимались законы, направленные на запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и русского языка во всех сферах и в повседневной жизни, что в свою очередь грубейшим образом нарушает Устав ООН.

Глава МИД России подчеркнул, что в декларации XVI саммита межгосударственного объединения БРИКС в Казани применительно к украинскому конфликту впервые закреплён подход, требующий уважение всех принципов Устава ООН и применения его положений по всей их полноте и взаимосвязи.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Лавров подчёркивал, что для полноценного урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить первоначальные и коренные причины. По его словам, российская сторона приветствует любые инициативы, направленные на это. Также глава МИД исключал возможность завершения конфликта с ничейным результатом, поскольку в таком случае не будут обеспечены интересы всех сторон.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября отмечал, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе ранее уже зафиксированных договорённостей. По словам главы государства, это возможно на базе договорённостей, согласованных в Стамбуле.

Путин также напоминал, что к конфликту на Украине привёл государственный переворот, совершённый при поддержке США. При этом Запада в течение восьми лет обманывал Россию, ссылаясь на Минские договорённости, и вооружал киевский режим.