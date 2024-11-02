Москва, 2 ноября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Компания «Газпром» с 1 ноября начала отбор газа из подземных хранилищ в России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

ITAR-TASS

К предстоящей зиме в них был накоплен рекордный запас энергоресурса в объеме 73,034 млрд куб. м.

«Традиционно, высокий уровень запасов в ПХГ позволяет компании успешно справляться с сезонными колебаниями спроса. Например, при резких похолоданиях «Газпром» имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям», — отмечается в Telegram-канале компании.

Вместе с тем «Газпром» назвал минимальными для начала сезона накопленные объёмы газа в ПХГ Украины. В них хранится всего 12,7 млрд куб. м (с учетом буферного газа).

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль страны проходит этап серьёзных изменений. По его словам, важно, чтобы освоение запасов энергоносителей в России помогало развивать переработку углеводородов внутри страны. Вместе с этим глава государства поручил «Газпрому» и правительству подготовить десятилетний план развития госкорпорации, учитывая перераспределение цепочек поставок.

29 февраля в послании Федеральному собранию российский лидер поручил расширить программу газификации на СНТ. Он отметил, что люди часто там возводят дома, чтобы жить круглый год, но не могут добиться, чтобы им провели газ. С этой проблемой сталкиваются миллионы семей, заявил глава государства.

20 мая на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Путин отметил, что экономика страны растёт, её потребности увеличиваются, но ТЭК обеспечивает их.