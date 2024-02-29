Москва, 29 февраля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации на территорию садоводческих товариществ.

Так, с помощью субсидий от государства россияне смогут получить современное оборудование. Как уточнил Путин, поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. На эти цели выделят около 32 млрд рублей.

Путин также заявил, что с помощью сжиженного природного газа (СПГ) газифицируем Камчатский край и другие районы. Соответствующую поддержку получат жители Дальнего востока и севера страны.

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