Путин заявил, что газовая отрасль проходит этап серьёзных изменений
Москва, 26 сентября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Газовая отрасль России проходит этап серьёзных изменений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 сентября на форуме «Российская энергетическая неделя».
По словам Путина, изменения отрасли касаются не только переориентации поставок, но и газификации России.
«Отдельно хочу сказать о газовой отрасли: она сейчас проходит этап серьёзных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами», — сказал президент.
Важно, чтобы освоение запасов энергоносителей в России помогало развивать переработку углеводородов внутри страны, отметил российский лидер.
Вместе с этим Путин поручил «Газпрому» и правительству подготовить десятилетний план развития госкорпорации, учитывая перераспределение цепочек поставок.
Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Путин отмечал, что программа социальной газификации идёт хорошо, она очень востребована людьми.
29 февраля в послании Федеральному собранию Путин поручил расширить программу газификации на СНТ. Он отметил, что люди часто там возводят дома, чтобы жить круглый год, но не могут добиться, чтобы им провели газ. С этой проблемой сталкиваются миллионы семей, заявил глава государства.
20 мая на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Путин отметил, что экономика страны растёт, её потребности увеличиваются, но ТЭК обеспечивает их.
В ходе совещания Владимир Путин также поручил ускорить подготовку долгосрочной энергетической стратегии РФ.