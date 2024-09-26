Москва, 26 сентября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Газовая отрасль России проходит этап серьёзных изменений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 сентября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Павел Львов/РИА Новости

По словам Путина, изменения отрасли касаются не только переориентации поставок, но и газификации России.

«Отдельно хочу сказать о газовой отрасли: она сейчас проходит этап серьёзных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами», — сказал президент.

Важно, чтобы освоение запасов энергоносителей в России помогало развивать переработку углеводородов внутри страны, отметил российский лидер.

Вместе с этим Путин поручил «Газпрому» и правительству подготовить десятилетний план развития госкорпорации, учитывая перераспределение цепочек поставок.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Путин отмечал, что программа социальной газификации идёт хорошо, она очень востребована людьми.

29 февраля в послании Федеральному собранию Путин поручил расширить программу газификации на СНТ. Он отметил, что люди часто там возводят дома, чтобы жить круглый год, но не могут добиться, чтобы им провели газ. С этой проблемой сталкиваются миллионы семей, заявил глава государства.

20 мая на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Путин отметил, что экономика страны растёт, её потребности увеличиваются, но ТЭК обеспечивает их.

В ходе совещания Владимир Путин также поручил ускорить подготовку долгосрочной энергетической стратегии РФ.