Москва, 2 ноября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Накопленные объёмы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины оказались минимальными для начала сезона отбора по сравнению с предыдущими периодами. Об этом 2 ноября сообщил «Газпром».

Waltraud Grubitzsch/Global Look Press

«В украинских ПХГ к настоящему времени накоплено всего 12,7 млрд куб. м газа (с учетом буферного газа)», — написала пресс-служба компании в Telegram-канале.

Отмечается, что в Европе запасы газа в ПХГ также не достигли значений сезонов 2019/2020 и 2023/2024 годов — 97,6 и 100,9 млрд куб. м соответственно. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), пока что в хранилищах 97,1 млрд куб. м газа — третий результат за период наблюдений.

В России «Газпром» сформировал оперативный резерв газа в объеме 73,034 млрд куб. м, что стало абсолютным рекордом для газовой отрасли страны. Высокий уровень запасов позволит в период колебаний спроса обеспечить пользователей энергоресурсом. Такое происходит, например, при резком похолодании, когда нужно оперативно увеличить подачу газа потребителям.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.

Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, сказал дипломат.

Директор Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с ИА Регнум отметил, что киевский режим отказом от транзита газа в Европу хотел унизить Россию и заставить её пойти на невыгодные переговоры. По его мнению, страна не рискует остаться без газа. Для того чтобы себя обеспечить, Киеву хватит запасов.