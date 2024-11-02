Вашингтон, 2 ноября, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Бойцы украинских формирований боятся катастрофы из-за возможности прорыва Вооружённых сил России в районе города Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом 2 ноября написала американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на слова военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Украинские бойцы заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны», — говорится в публикации.

Командир батальона 28-й механизированной бригады украинской армии с позывным Несквик заявил изданию, что, в случае потери ВСУ позиций в районе Дзержинска, украинские военные в городе окажутся отрезаны от снабжения и логистики.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября президент России Владимир Путин рассказал, что армия России уже освободила две трети города Дзержинска в ДНР. Глава государства уточнил, что российские военные также продвинулись под Красноармейском (украинское название – Покровск) на пять-шесть км.

Путин также заявил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. При этом темпы наступления армии России нарастают, добавил он.