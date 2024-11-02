Москва, 2 ноября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Любая новая власть на Украине, которая сменит режим Владимира Зеленского, начнёт с казней предшественников. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Политик напомнил, что срок президентских полномочий Зеленского истёк. Он нелегитимен и представляет группу, которая захватила власть, игнорирует Верховную раду и действует только в своих интересах.

«Каковы эти интересы? Они очень простые. Во-первых, просто удержаться у власти, поскольку любая новая власть, любой новый майдан, скорее всего, начнёт с того, что будет казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной», — отметил Медведев в интервью RT.

Кроме того, новая власть объявит незаконными документы, подписанные Зеленским, заявит, что предшественники похитили огромные средства и устроит судебные процессы, добавил зампред Совбеза. Он подчеркнул, что события будут так развиваться независимо от того, кто придёт к власти.

Как передавало ИА Регнум, один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник ранее заявил, что Зеленский утратил легитимность после 20 мая, так как закончился срок его президентских полномочий. Эксперт подчеркнул, что Основной закон и разъяснение Конституционного суда чётко указывают сроки полномочий главы государства.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая также указал на истечение властных полномочий Зеленского, так как конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, но не президента. В сложившихся условиях, согласно украинскому законодательству, легитимной властью в этой стране обладает только парламент.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, 17 сентября заявил, что в стране будет государственный переворот, если Зеленский будет оставаться у власти без выборов. По мнению народного избранника, украинцы осознают, что их единственный шанс на спасение — мирное урегулирование конфликта и выборы президента.

Попавший в плен украинский офицер Александр Долматов 1 ноября сообщил, что в рядах командного состава Вооружённых сил Украины назревает бунт. У командиров растёт недовольство из-за безжалостного отношения к военнослужащим и больших потерях украинской армии.