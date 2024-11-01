Москва, 1 ноября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Среди командного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) назревает бунт, и его вероятность растёт с каждым днём. Об этом 1 ноября сообщил попавший в плен украинский офицер, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Александр Долматов.

Ministry of Defense of Ukraine

«С каждым днём вероятность того, что высшее командование повернёт орудие против украинской власти, возрастает», — рассказал он ТАСС.

Долматов назвал среди основных причин такого прогноза недовольства среди командования ВСУ, безжалостное отношение к военнослужащим, большие потери в украинских войсках и отсутствие коммуникации между подразделениями. Он также сообщил о деморализованном состоянии бойцов. Кроме того, на фоне роста потерь растёт и количество дезертиров.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября о назревающем бунте в рядах ВСУ также сообщил покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его информации, среди бойцов растёт недовольство из-за притеснений канонической Украинской православной церкви, которое происходит при содействии Киева.

4 октября около сотни бойцов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ, дезертировавших с фронта, вышли на акцию протеста в Николаевской области. Они заявили, что в украинских войсках проводят плохую подготовку новобранцев, а также пожаловались на нехватку вооружений.