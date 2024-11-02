ВСУ за сутки потеряли свыше 250 военных в Курской области
Москва, 2 ноября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли за сутки в приграничных районах Курской области более 250 бойцов. Об этом 2 ноября сообщили в Министерстве обороны России.
Иван Шилов ИА Регнум
«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномёт и три автомобиля», — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что за это время сдались в плен семь военнослужащих украинской армии.
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