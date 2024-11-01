Курск, 1 ноября, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Военные гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) российской группировки войск «Север» взяли под контроль дамбу в приграничье Курской области и этим заняли стратегически важную высоту. Об этом 1 ноября рассказал старший офицер управления бригады ВДВ с позывным Зима.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Одно из соединений Воздушно-десантных войск после штурмовых действий по овладению населённым пунктом (в приграничных районах Курской области. — Прим. ред.) вышло на дамбу, конкретно на восточную часть. Выбили противника оттуда, с восточной части, и перешли к удержанию», — процитировало его слова «РИА Новости».

Военный пояснил, что занятие российской армией этих позиций — это в первую очередь оперативно-тактический успех, позволяющий в дальнейшем развить наступательные действия.

По словам Зимы, основную часть боевой задачи выполнили бойцы ВДВ, однако им это удалось сделать быстрее во взаимодействие с морскими пехотинцами. Он уточнил, что украинские формирования пытались отбить этот участок с помощью артиллерии, включая кассетные боеприпасы, и в нескольких попытках контратак потеряли несколько единиц бронетехники и боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября военные группировки войск «Север» армии России предотвратили попытку украинской армии прорваться через госграницу в районе посёлка Новый Путь в курском приграничье. Они также отразили четыре контратаки противника в направлении Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

Ранее в этот же день бойцы Росгвардии уничтожили более 100 бойцов и четыре опорных пункта ВСУ в Курской области. Украинские формирования также лишились трёх огневых позиций и трёх станций РЭБ.