Суджа, Курская область, 2 ноября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил Российской Федерации поразили бронетехнику и личный состав украинских войск в приграничье Курской области. Об этом 2 ноября сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Су 25

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли ракетные авиационные удар по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что удар наносился парами штурмовиков с применением авиационных средств поражения с малых высот, после чего экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета. В результате выполнения боевой задачи уничтожены замаскированная бронетехника и живая сила ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Минобороны показало кадры удара вертолёта Ми-28НМ по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Формирования ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны России от 1 ноября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 28,8 тыс. военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортёров, 1062 боевые бронированные машины, 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, десять пусковых установок ЗРК и 58 станций радиоэлектронной борьбы.