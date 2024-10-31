Курск, 31 октября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Север» предотвратили попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться через госграницу в районе посёлка Новый Путь в Курской области. Об этом 31 октября сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными», — заявили в ведомстве.

Российские военные также отразили четыре контратаки украинской армии в направлении поселений Дарьино, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум 31 октября, росгвардейцы уничтожили более 100 бойцов и четыре опорных пункта ВСУ в Курской области. Украинские войска также лишились трёх огневых позиций и трёх станций РЭБ. Спецназом Росгвардии был подавлен дрон «Лелека» и захвачен крупнокалиберный пулемёт Browning M2.

В тот же день экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России поразил опорный пункт украинских войск в курском приграничье. Удар по выявленным целям наносился с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Украинские войска понесли потери в живой силе.