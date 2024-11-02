Москва, 2 ноября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Саммит БРИКС в Казани является большим успехом России и президента Владимира Путина. Об этом 2 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Казань является очень большим успехом и Российской Федерации, и президента Путина, потому что впервые такое количество ведущих стран, которые представляют большую часть планеты, приехало, чтобы обсуждать вопросы, которые они считают актуальными», — сказал Медведев в интервью RT.

Он добавил, что идея такого рода сообществ, как БРИКС, очень перспективна, поскольку многополярный мир гораздо более устойчив, чем однополярный, и предполагает соединение разных полюсов. По его словам, сейчас происходит создание нового миропорядка.

Медведев отметил, что есть вопросы, которые ещё предстоит решать в рамках БРИКС, но мир не может существовать при одной доминирующей резервной валюте.

«Как говорят в народе, всех достало господство доллара», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Путин, подводя итоги мероприятия, назвал его кульминацией российского председательства в объединении. Российский лидер также подчеркнул, что саммит также показал свою открытость для всех, кто разделяет ценности БРИКС.

На мероприятие были приглашены 36 иностранных лидеров. В частности, в Казань прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Переговоры президента РФ с приглашенными на саммит лидерами отличались атмосферой теплоты и дружеского настроя. Мероприятие существенно отличалось от западных форумов, на которых, как правило, наблюдается разделение по ролям, а переговорный процесс направлен не в пользу чего-то, а против кого-то.

На саммите в Казани в приоритетном порядке обсуждалось присоединение к организации новых членов и создание независимой финансовой системы. Встреча БРИКС в России показала всему миру, что теперь это объединение, а не Запад, формирует международную повестку.