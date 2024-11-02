Вашингтон, 2 ноября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что сомневается в способности кандидата от Демократической партии Камалы Харрис успешно вести переговоры с Россией и Китаем о ядерной войне. Трансляцию выступления вёл телеканал FoxNews на платформе YouTube.

Daniel Heuer/Global Look Press Камала Харрис

«Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», — отметил Трамп на встрече со сторонниками в штате Висконсин 1 ноября.

Он также сомневается, что Харрис способна вывести страну из экономического кризиса.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп неоднократно выступал с критическими заявлениями в адрес Харрис. 1 ноября республиканец назвал её «абсолютно худшим кандидатом» на пост главы государства.

Харрис также допускает негативные отзывы об оппоненте. 1 ноября она заявила, что Трампа нужно лишить права баллотироваться на пост президента из-за жёсткой риторики в адрес других политиков.