Москва, 2 ноября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Входящих в руководство русофобского киевского режима людей сложно назвать разумными. Об этом 2 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Benoit Doppagne/Global Look Press Владимир Зеленский

«Этот режим не только является русофобским, но ещё и не сильно умным, я бы так сказал», — отметил глава МИД РФ в ходе выступления на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.

Лавров добавил, что тех, кто управляет нынешними украинскими властями, также сложно назвать разумными и дальновидными политиками.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября украинский политолог Руслан Бортник заявил, что проводимая Киевом политика языкового преследования вредит Украине больше вооружённого конфликта с Россией. По его словам, такими действиями украинские власти дробят своё общество, словно «зеркало, брошенное с высоты, по осколкам которого топчутся ногами».

Политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько 1 ноября в беседе с ИА Регнум отметил, что истерики главы киевского режима Владимира Зеленского из-за отсутствия обещанных поставок вооружения прямо связаны с большими провалами украинских формирований. Эксперт отметил, что глава киевского режима обвинял в отсутствии оружейных поставок вообще всех — досталось США, Германии и всей Европе и вообще Западу. При этом последний раз истерика была адресована конкретно Польше, добавил политолог.