Москва, 1 ноября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Истерики главы киевского режима Владимира Зеленского, направленные Польше и другим странам коллективного Запада по поводу отсутствия обещанных поставок вооружения Киеву, напрямую связаны с большими провалами ВСУ, заявил политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Vannicelli/Grillotti

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в пятницу, 1 ноября, в ходе пресс-конференции заявил, что возможности его страны в поставках Вооружённым силам Украины боевой авиации ограничены. Сказал он это, отвечая на претензии Зеленского по поводу отсутствия обещанных поставок истребителей МиГ-29 со стороны Польши.

Анализируя вынос Зеленским своего недовольства в публичное пространство, эксперт отметил, что глава киевского режима обвинял в отсутствии поставок оружия вообще всех. Доставалось Соединённым Штатам Америки, Германии и всей Европе, да и Западу в целом, просто последний раз истерика была адресована конкретно Польше, уточнил политолог.

«Обострение связано с поражением Украины на поле боя. За последние несколько дней взяты несколько населённых пунктов, российские войска выходят на оперативный простор, прорвав линию обороны противника, которая выстраивалась несколько лет. И сейчас для Украины может наступить, если не обвал фронта, то быстрое откатывание назад. Поэтому, конечно, у Зеленского истерика, он требует вооружения. Да и Запад видимо не очень горит воевать с Россией, потому что, если бы хотели, они бы поставили около сотни тех же F-16», — пояснил Безпалько.

Что касается отказа Польши поставлять самолёты Киеву, то тут эксперт называет несколько причин, которые оттолкнули Варшаву от передачи техники. В первую очередь, это опасение польских элит стать непосредственными участниками конфликта на Украине, а также нежелание отдавать дорогостоящую технику проигрывающей стороне, сказал специалист.

«Достаточно современные самолёты МиГ-29, пусть и советского производства, могут очень и очень пригодиться. Почему? Потому что сейчас одна из причин, по которым Украина проигрывает, — полное отсутствие авиации ВСУ, и преимущество российских ВКС на поле боя», — заявил политолог.

По словам эксперта, МиГ-29 остаётся дорогостоящей и эффективной техникой, особенно на фоне задерживающийся поставок вооружения из Южной Кореи. Специалист также напомнил и о том, что проблемы с поставками вооружения наблюдаются по всему миру.

«Вообще сейчас в мире наблюдается некоторая проблема с производством вооружений. Потому что все заводы, которые существовали раньше в период холодной войны, либо ушли в небытие, либо сильно снизили объёмы своего производства», — подытожил Безпалько

Шансы на прямое столкновение России и Польши, или Белоруссии и Польши эксперт оценил, как маловероятные. По его словам, поляки строят стену на своей границе, желая на этом деле хорошо заработать, но воевать пока они не стремятся.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября Зеленский заявил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Киеву советские истребители МиГ-29, а Варшаве достанутся новые самолёты альянса, однако польские власти отказали в передаче самолётов Украине. Также глава киевского режима заявил, что Запад неохотно выделяет Украине военную помощь, если не видит результатов на земле. По его словам, сложно брать большие объёмы оружия у партнёров и ожидать, что они будут «крепко поддерживать».

Ранее, 29 октября, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев перестал прислушиваться к Варшаве и считать её одним из ключевых партнёров в конфликте с Россией, когда Польша сократила объёмы военной помощи для Украины.