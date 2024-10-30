Киев, 30 октября, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Проводимая властями Украины политика языкового преследования вредит стране больше, чем вооружённый конфликт с Россией. Об этом 29 октября заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это смертельно опасно. Это наносит Украине урон больший, чем <…> боевые действия. В результате языковых, религиозных и других разборок будут отторгнуты миллионы, возможно, десятки миллионов людей», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

По словам Бортника, этими действиями киевский режим дробит украинское общество, словно «зеркало, брошенное с высоты, по осколкам которого топчутся ногами».

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября «языковой омбудсмен» Украины Тарас Кремень заявил, что использование жителями контролируемой Киевом территории сразу двух языков (русского и украинского) без выделения приоритета для «государственного» якобы приводит к «языковой шизофрении». Он также назвал коллаборантами украинских граждан, которые говорят на русском языке.

Ранее в этот же день Кремень рассказал, что украинские власти приняли решение отказаться от «ласковой» украинизации в сфере языка и перейти к «наступательной». По его словам, это подразумевает более строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех без исключения сферах общественной жизни.

По данным исследования, которое провёл в 2020 году украинский Центр контент-анализа «Пространство свободы», 84% сообщений в социальных сетях на территории Украины написаны на русском языке, а в персональных аккаунтах пользователей на русском языке написаны 93% личных сообщений. Эти данные совпадают с результатами исследования американской социологической компании Gallup, эксперты которой в 2008 году установили, что для 83% жителей Украины родным является русский язык.